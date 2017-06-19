Очередная экологическая акция, организованная региональным отделением Русского географического общества в РТ совместно с Министерством экологии и природных ресурсов РТ, состоится 23 июня с 10 до 12 часов.

На это раз аквалангисты и их добровольные помощники проведут уборку дна озера Комсомольское и его прибрежной территории. Кстати, площадь дна озера - 1000 кв.м.

По информации пресс-службы регионального отделения Русского географического общества в РТ, серия экологических мероприятий в рамках Года экологии и общественных пространств в РТ будет продолжена. Планируется провести очищение еще нескольких водоемов на территории Казани и Чистополя.