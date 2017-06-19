Из 8 тысяч заявок на работу волонтерами оргкомитета Кубка конфедераций FIFA в Казани были отобраны 3,5 тысячи кандидатов.

Из 3.5 тысяч человек отобрали лишь 1260 волонтеров, которые работают на спортивных объектах Кубка конфедераций в Казани. «Развитием волонтерского движения мы занимаемся с 2010 года. В это движение нам удалось вовлечь около 100 тысяч людей. Волонтеры оргкомитета задействованы во всех процессах спортивной программы.

Это оказание различных сервисов участникам команды и помощь в проведении спортивных соревнований», – рассказал сегодня на пресс-конференции Александр Карпов.