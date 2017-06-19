Добровольцы прошли специальное обучение и знают как себя вести во время экстренной ситуации.

После матча между сборными Португалии и Мексики команда волонтеров РТ получила положительную оценку представителей FIFA. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Казани заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Александр Карпов.

«Мы получили очень теплые отзывы о наших волонтерах. Надеюсь, что добровольцы продолжат работать в том же духе», - сказал эксперт.