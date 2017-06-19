Второй казанский матч Кубка конфедераций FIFA 2017 состоится 22 июня в девять вечера на стадионе «Казань - Арена». На поле встретятся сборные Германии и Чили.

Попасть на стадион можно только при наличии двух документов – билета на матч и паспорта болельщика. Последний является, по сути, обязательным документом футбольного фаната и предназначен для идентификации зрителей во время посещения игр на стадионе. Паспорт вместе с билетом на игру позволяет быстро и без хлопот пройти на стадион при минимальном досмотре. Иностранным гражданам паспорт болельщика дает право безвизового въезда в Россию. FAN ID – это и бесплатный проезд в городах, где проходят матчи, и между принимающими городами.

Напомним, для получения паспорта болельщика необходимо сначала приобрести билет на нужный матч Кубка Конфедераций, после чего заполнить анкету на портале www.fan-id.ru или обратиться в Центр выдачи по адресу ул. Баумана, д. 44/8, ТРК «Родина».

Отметим, что в дни проведения матчей (22, 24 и 28 июня) в столице республики запрещена розничная продажа алкогольных напитков, за исключением ресторанов и пенного напитка в розлив. Соответствующее постановление подписал премьер – министр РТ Алексей Песошин. Кроме того, запрещено употребление алкогольной продукции в четырех зонах: возле стадиона «Казань - Арена», у железнодорожных вокзалов «Казань - 1» и «Казань - 2» и вокруг международного аэропорта «Казань».

Кроме того, всем казанцам и гостям столицы не следует забывать об ограничении движения транспорта в дни проведения матчей. Ограничение распространяется на легковые и грузовые автомобили, общественный транспорт будет следовать без изменений маршрутов. В дни проведения матчей возле стадиона «Казань-Арена» по Третьей транспортной дамбе закрывается движение транспорта. Подъезд к дамбе с обеих сторон ограничен, чтобы ей могли воспользоваться пешеходы и болельщики. Здесь действует правило «последней мили» – территория, куда допускается только аккредитованный транспорт.

Однако на жителей близлежащих к стадиону домов, попадающих в зону «последней мили», ограничение не распространяется.

Во время матча будет перекрыто движение по следующим улицам: ул.С.Хакима, на участке от пр.Ф.Амирхана до ул.Чистопольская;

ул.Чистопольская, на участке от ул.А.Бичурина до пр.Х.Ямашева, при движении от ул.А.Бичурина; пр.Х.Ямашева, на участке от ул.Адоратского до Сибирский тракта; ул.Гаврилова, на участке от ул.Чуйкова до ул.Чистопольская; ул.Академика Арбузова, на участке от ул.Журналистов до пр.Х.Ямашева, при движении от ул.Журналистов.