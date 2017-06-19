В целях обеспечения безопасности на стадионах Кубка действуют особые правила поведения зрителей, ознакомиться с которыми должны все владельцы билетов.

На стадион Кубка конфедераций FIFA 2017 с собой нельзя приносить вувузеллы, самокаты и файеры, сообщается на сайте fifa.com.

22 июня на стадионе «Казань Арена» состоится матч группового этапа Кубка конфедераций между сборными Германии и Чили. В целях обеспечения безопасности на всех стадионах Кубка действуют особые правила поведения зрителей, ознакомиться с которыми должны все владельцы билетов. Правила устанавливают порядок поведения зрителей на стадионе, а также включают в себя перечень предметов, которые зрителям запрещается проносить, иметь при себе или использовать на стадионах. В том числе любые пиротехнические средства, стеклянные контейнеры и бутылки (дорогие болельщицы, обратите внимание — духи и пудреницы попадают в эту категорию!), термосы и фляги, продукты питания и напитки, жидкости в емкостях более 100 мл, спортинвентарь, включая велосипеды, ролики, скейты и самокаты, а также селфи-палки, штативы, вувузеллы и зонты, размер которых в сложенном виде превышает 25 см. С полным перечнем запрещенных предметов можно ознакомиться на сайте fifa.com.

Доступ зрителей на территорию стадиона в матчевый день разрешен за три часа до стартового свистка. Приходя заранее на стадион, можно не только спокойно пройти необходимую процедуру досмотра, но и принять участие в различных активностях, организуемых партнерами Кубка конфедераций FIFA 2017, купить сувениры и в полной мере насладиться футбольным праздником.