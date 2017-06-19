Сегодня на XVII сессии Казгордумы мэр Казани Ильсур Метшин выдвинул на голосование две кандидатуры на звание «Почетный гражданин Казани».

Это российский миллиардер и меценат Алишер Усманов и уроженка Казани – популярная российская актриса Чулпан Хаматова.

По словам Ильсура Метшина, оба кандидата известные и активные благотворители. При помощи и поддержке Алишера Усманова стала возможной победа Казани во время голосования за право проведения Всемирных летних Игр Универсиада-2013. Благодаря его финансовой помощи, стало возможно проведение на высоком уровне Чемпионата мира по фехтованию. Миллиардер поддерживает развитие детского спорта в столице Татарстана, в частности, фехтования, гимнастики, плавания. В 2016 году пожертвовал на строительство Болгарской исламской академии 500 млн. рублей. Также на строительство Белой мечети в Болгаре перечислил не одну сотню миллионов рублей.

Российская актриса театра и кино Чулпан Хаматова – одна из учредителей благотворительного фонда «Подари жизнь». Она поддерживает тесные связи с казанским хосписом имени Анжелы Вавиловой. Благодаря работе фонда «Подари жизнь», сотни детей, в том числе и татарстанских, получили финансовую и медикаментозную помощь.

Депутаты большинством голосов приняли предложение Ильсура Метшина и 30 августа, в День города, состоится торжественная церемония вручения звания почетного гражданина Казани.