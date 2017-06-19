В копилке наград мэра Казани Ильсура Метшина прибавление – градоначальник удостоился медали МЧС России «За содружество во имя спасения».
Торжественная церемония случилась на XVII сессии Казгордумы. Награду Ильсур Метшин получил из рук министра МЧС РТ - начальника Главного управления МЧС России по РТ Рафиса Хабибуллина.
Памятной медали МЧС России «Маршал Василий Чуйков» удостоился руководителя исполкома Казани Денис Калинкин и гендиректора Департамента продовольствия и социального питания Казани ГузельАнаньева. Вручая награды, Рафис Хабибуллин отметил, что за последнее десятилетие в Казани стало меньше пожаров, несчастных случаев на воде, что говорит о слаженной работе руководства города и МЧС.
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