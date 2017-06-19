Торжественная церемония случилась на XVII сессии Казгордумы. Награду Ильсур Метшин получил из рук  министра МЧС РТ - начальника Главного управления МЧС России по РТ Рафиса Хабибуллина.

Памятной медали МЧС России «Маршал Василий Чуйков» удостоился руководителя исполкома Казани Денис Калинкин и гендиректора Департамента продовольствия и социального питания Казани ГузельАнаньева. Вручая награды, Рафис Хабибуллин отметил, что за последнее десятилетие в Казани стало меньше пожаров, несчастных случаев на воде, что говорит о слаженной работе руководства города и МЧС.