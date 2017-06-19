МВД по РТ напоминает правила поведения зрителей на спортивных соревнованиях.

За нарушение поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований Административный кодекс РФ предусматривает наложение штрафа в размере от трех до десяти тысяч рублей или обязательные работы на срок до ста шестидесяти часов.

Нарушителю может быть запрещено на срок от шести месяцев до трех лет посещать места проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения. В случае повторного правонарушения виновного ждет штраф от десяти до пятнадцати тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

На все попытки нарушения общественного порядка сотрудники полиции будут реагировать в строгом соответствии с законом.

Зрителям в местах проведения официальных спортивных соревнований запрещается:

– находиться в состоянии опьянения;

– осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц;

– бросать предметы в направлении других зрителей, участников официальных спортивных соревнований и иных лиц, находящихся в том числе на прилегающей к стадиону территории;

– скрывать свои лица, в том числе использовать маски и иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности;

– наносить надписи и рисунки на конструкции, строения, сооружения, расположенные в местах проведения официальных спортивных соревнований, а также размещать возле них посторонние предметы без соответствующего разрешения организаторов официального спортивного соревнования;

– проводить публичные мероприятия, не предусмотренные положением проведения официального спортивного соревнования.

Также зрителям запрещается проносить в место проведения официального спортивного соревнования и использовать:

– оружие любого типа, в том числе самообороны и боеприпасы, колющие или режущие предметы, другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества, радиоактивные материалы;

– огнеопасные и пиротехнические вещества или изделия (за исключением спичек, карманных зажигалок), включая сигнальные ракеты, файеры, петарды, газовые баллоны и предметы (химические материалы), которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических изделий или дымов;

– иные вещества, предметы, изделия, в том числе самодельного изготовления, использование которых может привести к задымлению, воспламенению;

– устройства и изделия, в том числе самодельного изготовления, не являющиеся пиротехникой, применяющиеся для разбрасывания, распыления различных материалов и веществ (пневмохлопушки);

– красящие вещества;

– духовые приспособления для извлечения звуков за исключением горнов и дудок;

– алкогольные напитки любого рода, наркотические и токсические вещества или стимуляторы;

– прохладительные напитки в стеклянной или жестяной таре, а также в пластиковой таре объемом более 0,5 литра;

– пропагандистские материалы экстремистского характера или содержащие нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или символику экстремистских организаций;

– технические средства, способные помешать проведению официального спортивного соревнования или его участникам (лазерные устройства, фонари), радиостанции, средства звукоусиления;

– громоздкие предметы, мешающие другим зрителям, кроме случаев, когда пронос таких предметов согласован с организатором официального спортивного соревнования.

Ознакомиться с актуальной информацией о Правилах поведения зрителей на стадионе Кубка Конфедераций FIFA 2017 года и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России можно на сайте FIFA.