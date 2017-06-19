Таким наблюдением с журналистами поделился в ходе брифинга, посвященного туристической программе в Казани на время проведения Кубка конфедераций по футболу, председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов.



По словам Сергея Иванова, туристы, прибывшие в столицу Татарстана ради посещения футбольных матчей, значительно отличаются от классических туристов. Во-первых, их в меньшей степени интересуют экскурсионные программы, зато куда большим спросом у них пользуются развлечения. Если обычный турист после экскурсии возвращается отдыхать в отель, то для болельщика победа любимой сборной может стать только началом загула до самого утра. Как следствие, тратят такие туристы больше прочих. Средний чек за день для гостей Кубка конфедераций в Казани составил 10 - 12 тысяч рублей. Сюда входят расходы на проживание, питание, развлечения, покупки сувениров. Классический турист тратит меньше - 6 - 8 тысяч рублей в день.

По словам заместителя мэра Казани Евгении Лодвиговой, проведение Кубка конфедераций благотворно сказалось на загрузке городских гостиниц. На протяжении всего периода спортивного мероприятия показатель ожидается в районе 70% с пиками до 100% в дни проведения матчей.

Касательно национального состава болельщиков Сергей Иванов отметил, что мексиканцев в Казань приехало больше, чем португальцев. На предстоящий матч Германии с Чили, по прогнозам Иванова, приедет больше чилийцев. Чуть меньше ожидается гостей из Австралии и Новой Зеландии. Впрочем, наибольшее количество туристов приедет к нам из российских городов.