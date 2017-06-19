В этом году 11 татарстанцев с ограниченными возможностями здоровья получили от государства средства для поддержки своих предпринимательских инициатив. Сумма этой единовременной безвозмездной финансовой поддержки составила 117 тысяч 600 рублей.



Данный проект - один из нескольких вариантов решения проблемы трудоустройства людей с инвалидностью.

О нескольких социальных программах, направленных на поддержку и помощь инвалидам, ищущим работу, рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на встрече с журналистами, состоявшейся в ИА «Татар-информ». Чтобы людям с ограниченными возможностями здоровья было проще найти подходящую работу, на предприятиях и в организациях республики устанавливается квота рабочих мест для инвалидов. На 2017 год эта квота в целом составляет 637 рабочих мест. С начала года по данной программе трудоустроено 190 инвалидов. Несмотря на то что по закону инвалидов должны принимать на работу, есть работодатели, которые нарушают эти нормы. Когда поступает информация о дискредитации инвалидов при трудоустройстве, такие случаи тщательно проверяются, руководители предприятий штрафуются.

Государство стимулирует работодателей, которые трудоустраивают инвалидов. Например, за оборудование одного рабочего места для принятого на работу инвалида работодателю компенсируются затраты в размере 72,69 тысячи рублей. В прошлом году при такой поддержке было создано 21 рабочее место. На этот год для оборудования 100 рабочих мест из бюджета Татарстана выделено 7,3 миллиона рублей. Также в республиканском бюджете заложено 20 миллионов рублей на сохранение уже существующих рабочих мест для инвалидов.

О своей идее создать производственный практикум-центр для инвалидов рассказал председатель региональной общественной организации инвалидов РТ «Спортивное движение», генеральный директор строительной компании Асхат Галеев. На 12 гектарах земли он планирует построить практикум-центр и производственные цеха, где люди с ограниченными возможностями смогут получать профессиональное образование и оттачивать свое мастерство в разных строительных специальностях. Сейчас проект проходит процедуру необходимых согласований.

- Многие инвалиды хотят работать, но не уверены в себе, боятся сделать первый шаг, не знают, как и с чего начать поиск работы, какие специальности сегодня востребованы, - подчеркнул Асхат Галеев. - Поэтому нам необходимо еще в спецшколах выявлять активистов, лидеров, обучать их, чтобы они стали ярким примером для других инвалидов. Примером того, что люди с ограниченными физическими возможностями тоже могут многого добиться, жить достойно, обеспеченно, содержать себя и семью.