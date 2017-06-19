Лето - пора долгожданных отпусков. Россияне все чаще отправляются на отдых за границу. Конституцией РФ гарантируется право каждого гражданина свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Между тем данное право может быть ограничено.



В соответствии с положениями Федерального закона от 15.08.1996 №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» одним из оснований ограничения права на выезд за пределы РФ является факт уклонения гражданина РФ от исполнения обязательств, наложенных на него судом, в том числе обязательств по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

В преддверии предстоящих отпусков Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан напоминает, что для граждан, имеющих совокупную задолженность перед бюджетом свыше 10 тысяч рублей, действует запрет на выезд из страны.

Запрет на выезд за пределы РФ налагается судебным приставом-исполнителем по решению налогового органа в отношении должников - индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Образовавшаяся задолженность и отказ ее погашать влекут за собой применение к должнику мер принудительного взыскания либо взыскание в судебном порядке.

Не позднее пяти рабочих дней после истечения срока уплаты налогов налоговый орган формирует документ о выявлении недоимки у физического лица и направляет ему требование об уплате налога, сбора, пеней, штрафа, процентов.

Если в этом случае налог не будет уплачен, задолженность будет взыскиваться в принудительном порядке (в отношении индивидуальных предпринимателей) либо в судебном порядке (в отношении граждан, не занимающихся предпринимательской деятельностью) за счет имущества гражданина, включая денежные средства на банковских счетах и наличные денежные средства. Судебные приставы-исполнители изымают денежные средства должника, производят арест имущества, устанавливают запрет регистрационных действий и даже ограничивают выезд должников за пределы России. Неплательщику также придется оплатить сумму исполнительского сбора в размере 7 процентов от долга, но не менее 1000 рублей.

Стоит отметить, что если сумма задолженности не превышает 25 тысяч рублей, то налоговый орган имеет право направлять исполнительные документы по взысканию задолженности работодателю, выплачивающему налогоплательщику заработную плату, пенсию или стипендию, для погашения задолженности.

Кроме того, в качестве меры воздействия на должников за каждый день просрочки исполнения обязанности по уплате налога в соответствии со статьей 75 НК РФ начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Все налогоплательщики, которые собираются выехать в отпуск за пределы России, должны помнить: чтобы не испортить себе отдых, надо погасить долги.

Чтобы появление долгов по налогам не стало неприятной неожиданностью, достаточно воспользоваться интерактивным сервисом ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». С помощью этого сервиса можно не только увидеть сумму задолженности, но и выяснить, откуда она появилась. Здесь же можно оплатить задолженность в онлайн-режиме через 30 банков-партнеров или распечатать квитанции для оплаты через любой банк, сообщает УФНС Республики Татарстан.

Информация о задолженности имеется на федеральном и региональном порталах государственных услуг, а также на сайте Федеральной службы судебных приставов.