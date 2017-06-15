Лучших медицинских работников, номинантов и победителей республиканского конкурса «Врач года - Ак чэчэклэр» чествовали в Татарском академическом государственном театре оперы и балета им. М.Джалиля в юбилейный, десятый раз. Врачи, которые каждый день борются за чью-то жизнь, сталкиваются с самыми напряженными ситуациями, получили возможность просто насладиться праздником.

Годы, отданные медицинской службе

Для врачей было подготовлено множество приятных сюрпризов. Несколько своих песен исполнил народный артист России Олег Митяев. Особенные эмоции у собравшихся докторов вызвала песня «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». С воодушевлением было принято и совместное выступление народных артистов Татарстана Салавата Фатхетдинова и Венеры Ганиевой. Растрогала собравшихся игра скрипача-виртуоза Эдгара Акопяна.

В церемонии награждения принял участие и Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он душевно поздравил собравшихся докторов:

- Хочу поблагодарить вас за труд, за ту профессию, которую вы выбрали. Жизнь человека зависит от вас. В республике реализуется множество проектов, связанных с укреплением медицинской отрасли. В этом году начата новая программа, в течение двух лет решено привести в порядок все поликлиники, 197 объектов. В городах и районах мы строим объекты для первичного звена. Мы можем все построить, купить, но без подготовленных кадров не сможем оказывать квалифицированную помощь. Искренне еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником, а победителей - с высоким званием.

Номинанты и победители премии получили в подарок статуэтки, дипломы, планшетные компьютеры, гранты на стажировку за рубежом, путевки в санаторий. Специальный приз Президента Татарстана Рустама Минниханова - автомобиль «Лада Гранта» - вручили заведующей Никольским фельдшерско-акушерским пунктом Верхнеуслонской ЦРБ Алевтине Цыгановой. Жители поселка называют ее «доктор Аля» за каждодневный труд, внимательное отношение к каждому больному, душевную щедрость, добрые слова, которые она дарит окружающим.

Республиканская премия «Врач года» показывает и доказывает, что наши доктора по-настоящему преданы своей профессии. Они не жалеют себя, отдавая свои силы на протяжении десятков лет делу спасения людских жизней и здоровья. В этом году премию в номинации «Легенды здравоохранения» получила заместитель главного врача РКБ Раиса Гуслякова. Она внесла неоценимый вклад в развитие практической работы по совершенствованию деятельности клинических отделений терапевтического профиля. Раиса Петровна 50 лет проработала в системе здравоохранения. На вручении награды она не смогла сдержать слез радости и счастья.

- Были трудные годы, особенно период перестройки. Но мы все это прошли. Мы сумели сохранить медицину, людей, мы сохранили свое достоинство. Я благодарна всем за то, что сейчас мы можем созидать новую медицину, - поделилась Раиса Гуслякова.

Медицинское чудо

Номинация «Уникальный случай» вновь доказала, что татарстанские врачи могут творить чудеса. Никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя опускать руки. Победителем этого конкурса стала группа врачей Больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов - Рамис Якубов, Алексей Соловьев, Василь Фазылов, Ильфат Валиуллин, Наталия Гайдукова. Врачи спасли молодого парня, попавшего в ужасную аварию. За его жизнь доктора боролись два дня. Разрыв прямой кишки и мочевого пузыря пациента привел к тяжелейшему сепсису. Гнойный процесс фактически расплавил все содержимое малого таза. Времени на размышления у докторов не было. После очередного консилиума врачи приняли решение при лечении такого массивного повреждения использовать VAC-систему. При неудачном результате пациент мог погибнуть. К счастью, медикам удалось спасти жизнь парня. Всего молодому человеку провели 15 операций. Сейчас он вернулся к обычной жизни, к жене, детям и даже вышел на работу. Это ли не чудо?

Не меньшее восхищение вызывает и другой случай. Со сложнейшей формой рака и грубым нарушением формирования пола столкнулись врачи коллектива ДРКБ, принявшие семимесячного пациента. В международной литературе не описано, как лечить такое сочетание заболеваний. Медики провели крохе сложнейшую операцию по удалению опухоли почки. Опухоль весила более 500 граммов и составляла 10% массы тела. На определенный период болезнь отступила. Но через 8 месяцев врачи вновь выявили у малыша опухоль в почке. Во время второй операции возникли непредвиденные сложности: опухолевый узел прорастал в мочеточник. Чтобы сохранить почки ребенка, доктора приняли решение удалить часть мочеточника с опухолью. Через год начался этап пластических операций по восстановлению половых органов ребенка. Врачам ДРКБ удалось совершить настоящее чудо. Риск операций оценивался как самый сложный.

Победителем в номинации «Медицинский работник года» стала медсестра отделения патологии новорожденных и недоношенных детей Республиканской клинической инфекционной больницы Голия Закирова. Лучшим врачом первичного звена признана заведующая подстанцией №8 Станции скорой медицинской помощи Казани Елена Голубицина. А в главной номинации «Врач года» победителем стал заведующий кафедрой хирургии КГМА Игорь Малков, который является обладателем 38 патентов на изобретения и полезные модели. Под его руководством на базе горбольницы №7 проводятся клинические исследования по изучению эффективности фармпрепаратов.