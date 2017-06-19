Проект «Бизнес-класс», успешно реализованный в 2016 году, ведет новый набор желающих пройти бесплатное обучение.



Для участия в программе нужно зарегистрироваться на сайте проекта. После этого резиденты получают доступ к контенту практических знаний от успешных предпринимателей и бизнес-экспертов в формате видеоуроков, вебинаров и очного взаимодействия. Кроме онлайн-курса планируется проведение «живых» мастер-классов.

Бесплатная программа обучения рассчитана как на действующих, так и на начинающих предпринимателей. Те, кто только планирует открыть свое дело, имеют возможность освоить азы ведения бизнеса. Действующим предпринимателям предлагается повысить эффективность своего бизнеса и вывести его на новый уровень.

Пошаговая программа состоит из онлайн-портала. Кроме традиционных занятий онлайн-обучение подразумевает ознакомление с новейшими методиками развития реального бизнеса в условиях экономической нестабильности.

По истечении 5 месяцев обучения проект может выпустить не менее 300 готовых эффективных бизнесов, сообщает Центр реализации программ поддержки предпринимательства РТ.

Особенностью этой программы является ее доступность, для участия в ней привлекается максимальное количество желающих, ограничений по числу обучающихся не будет.

Проект реализуется при поддержке правительства Татарстана и Министерства экономики РТ.