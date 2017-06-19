В этом году в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано 119,848 км дорог Казанской агломерации, в том числе федеральных и региональных.



Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин. В мероприятии также принял участие заместитель руководителя исполкома - председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

В Казани работы проводятся на 32 объектах общей протяженностью 74,668 км. Так, продолжен ремонт Большого казанского кольца, пр. Ибрагимова, ул. Декабристов, ул. Восстания, ул. Чистопольской, Горьковского шоссе. Ремонт полностью завершен на 15 объектах, таких как пр. Ф.Амирхана, ул. Ш.Камала, ул. Копылова, ул. Назарбаева, ул. К.Маркса, ул. Декабристов, пр. Ибрагимова. На данный момент в Казанской агломерации выполнено около 72,8% работ, сообщает kzn.ru.

Кроме того, выполняются мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в 52 местах концентрации ДТП. Там будут установлены пешеходные светофоры, дублирующие знаки и ограждения безопасности. В частности, светофоры появятся на пересечении Правобулачной и М.Джалиля, на перекрестке ул. Вишневского и ул. Шмидта, на ул. Профессора Камая.

Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется в РФ с 2017 года. В России в нем участвуют 38 городских агломераций, в том числе две татарстанские - Казанская и Набережночелнинская. Финансирование осуществляется на паритетных условиях: 50% - из федерального бюджета, 50% - из республиканского. По Казанской агломерации общий объем финансирования составил 2,4 млрд рублей.

По словам Чукина, в результате реализации программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций доля протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям, должна составить 85% к 2025 году.

Кроме того, в 2025 году число мест концентрации ДТП должно снизиться на 85% к уровню 2016 года. Общая протяженность сети дорог Казанской агломерации, участвующих в программе, составляет 1674,8 км.

Как отметил замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ, достижение целевых показателей программ рассчитано на три этапа. Первый этап (2017 - 2018 годы) предполагает приведение в нормативное состояние максимально возможного количества дорожно-уличной сети агломераций и точечное выполнение мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП. Следующие этапы (2019 - 2021 и 2022 - 2025 годы) помимо этого включают реконструкцию существующих трасс, строительство дорог-дублеров и транспортных развязок.