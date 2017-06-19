Глава департамента по строительству и новым технологиям ОАО «Скоростные магистрали» Юрий Котлов считает, что регионы России нужно объединять транспортными связями и трасса ВСМ Москва - Казань может качественно улучшить транспортную логистику всех регионов, через которые она пройдет.



Об этом стало известно в ходе общественных слушаний, прошедших на прошлой неделе в Казани и посвященных строительству ВСМ на территории Татарстана, передает ИА «Татар-информ».

По словам Юрия Котлова, разработчики татарстанского участка магистрали рассматривали множество вариантов размещения железной дороги, но в первую очередь был важен комфорт для простых граждан: как для пассажиров, так и для жителей домов, расположенных рядом с путями ВСМ. «Мы рассматривали варианты трассы от Москвы до Казани. Нам было важно, чтобы жители могли пользоваться услугой комфортно, поэтому мы остановились на центральном варианте, при котором конечная остановка будет не на окраине города. Рекомендованный вариант не предусматривает сноса ни одного жилого и нежилого объекта. Да, проект идет через лесопарк »Лебяжье«, но усилия руководства республики смогли свести к минимуму возможные воздействия на природу», - заявил Котлов.

Также Котлов подчеркнул, что при разработке проекта татарстанского участка ВСМ были перевыполнены все требования к обсуждениям с общественностью. По его словам, общественное мнение учитывалось даже тогда, когда это не предусматривалось законом. «Насчет обсуждений - мы не были обязаны, но сделали предпроектные слушания еще 4 года назад, где были представлены и северный, и южный варианты», - отметил Котлов.

Комментируя вопрос экологии и воздействия на окружающую среду, Юрий Котлов напомнил присутствующим, что природной особенностью России является наличие большого количества лесов, из-за чего любой инфраструктурный проект будет затрагивать природные объекты. По мнению Котлова, схожие природные условия не мешают строить скоростные магистрали за рубежом, главное в таких проектах - технологии реализации, которые минимизируют воздействие на окружающую среду. «Хотелось бы напомнить, что 80 процентов магистралей в нашей стране проходят по лесной территории. Но как-то же нужно связывать регионы страны. У других вариантов свои ограничения, мы действуем в рамках законодательства. Если строить на земляном полотне, то от него увеличится ширина полосы отвода. Проектировщики пошли навстречу пожеланиям жителей и разработали эстакадный вариант, где полоса отвода составляет всего 19 метров», - объяснил свою позицию Котлов.

Также Юрий Котлов отметил, что ВСМ - высокотехнологичный и экологичный вид транспорта. По его словам, выбросы углекислого газа и других вредных веществ в атмосферу при использовании новых поездов в три раза ниже, чем у обычного городского транспорта.

В вопросе экологичности и комфорта с Юрием Котловым соглашается специалист по акустике Института акустических конструкций из Санкт-Петербурга Валерий Светлов, который также присутствовал на слушаниях. По словам Светлова, применение новых технологий при создании как самих поездов, так и скоростных путей ВСМ позволяет свести к минимуму проблемы с шумом для окружающей среды.