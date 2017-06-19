Президент Татарстана Рустам Минниханов 19 июня принял участие в запуске на Казанской ТЭЦ-3 самой мощной в России газотурбинной установки.

Новый блок газотурбинной установки (ГТУ) на Казанской ТЭЦ-3, филиале ОАО «ТГК-16», был построен в рамках комплексной модернизации станции. Газотурбинная установка возведена на базе крупнейшей и наиболее эффективной газовой турбины в мире (9HA.01) мощностью 405,6 МВт. Производитель турбины - американская компания «Дженерал Электрик».

Казанская ТЭЦ-3 - второй энергообъект в мире, на котором введена в коммерческую эксплуатацию ГТУ с турбиной данного типа, сообщает пресс-служба Президента РТ.

С момента подписания контракта в апреле 2014-го до запуска объекта прошло чуть более трех лет. Планируется, что после модернизации мощность Казанской ТЭЦ-3 вырастет почти в два раза - с 384,9 до 789,6 МВт, объем годовой выработки электроэнергии - с 1322 до 4290 млн кВт/ч.

Модернизация Казанской ТЭЦ-3 позволит повысить КПД станции и обеспечить растущие потребности в тепловой и электроэнергии жителей и промышленных предприятий города, значительно снизив дефицит в Казанском энергорайоне. Успех проектов такого уровня зависит не только от высоких технологических решений, но и от слаженной и эффективной работы партнеров. Команды компаний «ТАИФ», «Дженерал Электрик», ТГК-16 и турецких партнеров - компании GAMA - сделали все, чтобы проект был реализован в срок и на высоком уровне.

По своим результатам газотурбинная установка Казанской ТЭЦ-3 после пуска превзошла все контрактные условия и по мощности, и по экономике. Об этом заявил на пресс-конференции, посвященной запуску в промышленную эксплуатацию газотурбинной установки на Казанской ТЭЦ-3, Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Она более эффективна, чем существующие энергоустановки. Это хороший пример, это лучшая установка, которая разработана и поставлена компанией «Дженерал Электрик». И у нас есть дальнейшие планы сотрудничества. Это говорит о том, что энергоэффективность наших станций будет улучшена», - сказал Рустам Минниханов.

По его словам, сегодня мы должны поставлять электроэнергию на открытый рынок, то есть те мощности, которые будут у нас, будут полностью востребованы. Президент Татарстана подчеркнул, что новая ГТУ - это прежде всего повышение надежности энергоснабжения столицы Татарстана.

В тот же день Рустам Минниханов встретился с президентом и главным исполнительным директором по стратегическому развитию, вице-председателем General Electric Джоном Райсом. Встреча состоялась в Доме Правительства Республики Татарстан.

Приветствуя представителей компании, Рустам Минниханов напомнил, что сложилась хорошая практика ежегодных встреч, в ходе которых подводятся итоги и определяются перспективные направления для дальнейшей совместной деятельности. Он отметил, что компания «Дженерал Электрик» является давним стратегическим партнером Республики Татарстан.

«Сегодня мы подведем итоги проекта, начало которому было положено на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге в 2014 году, - сказал Рустам Минниханов. - Компании «ТАИФ» и «Дженерал Электрик» с привлечением турецкой компании GAMA успешно завершили строительство нового энергоблока на Казанской ТЭЦ-3».

По словам Рустама Минниханова, это мощная и современная станция, построенная на базе передовых технологий. «Те показатели, которые будут достигнуты, для нас уникальны, это перспективный проект», - сказал он.