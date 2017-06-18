Свыше 420 новорожденных с начала этого года успешно пролечились в реанимационном отделении для новорожденных №3 ДРКБ Казани, сообщает ИА «Татар-инофрм».

За прошедший год таких было более 1200 малышей, в том числе и тех, чей вес при рождении не дотягивал и до килограмма. В стенах одной клиники проживают свои судьбы маленькие пациенты, их родители и десятки профессиональных медиков.

Сегодня в отделении анестезиологии и реанимации для новорожденных находится 21 ребенок, но врачи говорят о готовности принять большее число малышей – аппаратура и условия позволяют. Здесь принимают детей со всего Татарстана – и глубоко недоношенных, и с хирургическими патологиями. В каждой реанимационной есть спецаппараты, поддерживающие жизненные показатели малыша. Сначала недоношенный ребенок лежит в кувезе, специальном боксе, пока не наберет необходимый вес. А позже малыши «переселяются» в кроватки, которые оснащены различными функциями.

Наблюдение за детьми в этом отделении ДРКБ ведется круглосуточно, отмечает Лилия Басанова, первый заместитель главврача ДРКБ. На троих новорожденных приходится одна медицинская сестра, а врач следит сразу за шестью малышами. Плюс анестезиолог–реаниматолог. Тут же, в реанимационных, иногда проводят операции детям с небольшими хирургическими патологиями. Но это отдельная категория малышей.

Миляуша Хабибуллина, врач реаниматолог–анестезиолог, работает на реанимобиле. Она отмечает, что медики ДРКБ выезжают во все районы республики на спецтранспорте, что порой предпочтительнее, чем санавиация. Здесь есть запас кислорода на 6-7- часов и авиатор, оборудование типа инкубатора, чтобы поддерживать состояние ребенка в дороге. Абсолютно все движения реанимационных автомобилей координирует реанимационно-консультативный центр. Пока новорожденного везут в ДРКБ, врач-реаниматолог постоянно докладывает казанским врачам о состоянии малыша. Уже по дороге в больницу они определяют, в какое отделение доставить малыша.