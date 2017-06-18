Из Казани начали действовать авиарейсы в Геленджик, Минеральные Воды и Анапу, сообщается на сайте мэрии Казани. Время в пути – 2 часа 30 минут. Полеты будут осуществляться 2 раза в неделю.
Наименование СМИ: Казанские ведомости
№ свидетельства о регистрации СМИ, дата: Эл №ФС77-47611 от 07.12.2011
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
ФИО Главного редактора: Якупова Венера Абдулловна
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на kazved.ru