Футболисты казанского «Рубина» выиграли свой первый контрольный мачт на австрийском сборе под руководством Курбана Бердыева, и теперь уже можно говорить о том, что знакомство состоялось.

В соперники казанский клуб определил себе малоизвестный словенский клуб «Целе». В первом тайме на поле вышли в основном хорошо известные Курбану Бердыеву игроки - Рыжиков, Карадениз, Кузьмин и примкнувшие к ним Жонатас, Рочина, Санчес, Набиуллин, Самбрано, М’Вила…

И уже на второй минуте встречи Карадениз забил первый гол - турок исполнил «парашют» - далеко вышедший из ворот вратарь словенцев лишь наблюдал, как мяч по высокой дуге залетает в его ворота - 1:0 в пользу «Рубина».

В этом матче была всего одна замена - в перерыве Бердыев заменил всех игроков разом. И на поле появились уже Сонг, Кверквелия, Фильцов, Бурлак, Лестьенн, Бауэр, Ахметов. Вышел и молодой Сорокин - именно он в начале второго тайма и забил второй гол - 2:0.

Курбан Бердыев, судя по всему, в этом матче просто хотел просмотреть всех игроков разом, и это ему удалось. Правда, заметно было, что игроки казанского клуба играют под тренировочными нагрузками, но в самоотдаче не уступили молодым соперникам.