Всего в мероприятиях турнира задействованы четыре стадиона столицы РТ: Kazan-Arena, Центральный стадион, «Электрон» и «Рубин».

На сегодня все четыре стадиона Казани, задействованные в проведении матчей и тренировок Кубка конфедераций, отлично функционируют. Об этом заявил сегодня заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Владимир Кудряшев на пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре для неаккредитованных СМИ Кубка конфедераций в Казани.

Он добавил также, что вопросов по готовности и оснащенности стадионов у делегаций турнира и оргкомитета FIFA не возникает.

Напомним, Кубок конфедераций стартовал 17 июня матчем сборных России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. Также матчи Кубка принимают Москва, Казань и Сочи. Вечером 18 июня в столице Татарстана сыграли сборные Португалии и Мексики. Всего Казань примет четыре игры турнира. На стадионе Kazan-Arena 22 июня пройдет встреча Германии и Чили, 24 июня встретятся команды России и Мексики, а 28 июня состоится полуфинал.