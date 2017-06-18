Стационарные посты автоматизированного контроля атмосферного воздуха в Татарстане получили возможность фиксировать новые вредные вещества.

Об этом сегодня заявил министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев во время посещения одной из таких станций в Тепличном комбинате «Майский» Зеленодольского района.

Мониторинг осуществляется в республике в 123 точках наблюдения с выполнением свыше 2 млн. анализов в год, в том числе по ряду загрязняющих веществ, контроль ведется непрерывно в автоматическом режиме. В Татарстане установлены 16 автоматических станций контроля, из них четыре в Казани, сообщает ИА «Татар-информ».

«Станция нужна для того, чтобы мы в режиме онлайн получали информацию о возможных превышениях содержания тех или иных веществ – то есть, проводили мониторинг. Благодаря новшествам стационарного поста контроль за состоянием атмосферного воздуха в Казани во время проведения Кубка Конфедераций FIFA 2017 усилился», – сообщил Фарид Абдулганиев.

Министр отметил, что спектр веществ, которые могут улавливать станции, теперь включает еще три соединения. Он добавил: «Превышения не фиксируем, все в пределах нормы».

Четыре станции в Казани позволяют говорить о полном охвате территории города. Если выброс вредных веществ все же произойдет, можно будет точно указать, где он случился, опираясь на существующий перечень предприятий.