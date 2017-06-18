Более 3 млрд. рублей было потрачено на благоустройство казанских дорог и 50 млн. рублей на создание цветочных композиций на улицах города в преддверие проведения Кубка Конфедераций.

Изюминкой в преображении Казани стало появление уникального граффити с изображением футболиста Криштиану Роналду на доме, который видно из окна гостиницы, где остановился именитый португалец.

- Сама идея появилась спонтанно, - прокомментировала главный архитектор столицы Татарстана Татьяна Прокофьева. – Так мэр Казани Ильсур Метшин решил сделать приветственную открытку легендарному Роналду. Мы рады, что граффити произвело такой фурор на жителей и гостей Казани. Надеемся, что данная работа станет своеобразной достопримечательностью столицы.

Прокофьева на пресс-конференции также отметила, что к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в Казани в 2018 году не планируется создание новых проектов по благоустройству города. К чемпионату мира по футболу 2018 года, игры которого примет Казань, город будет украшен футбольной символикой и граффити с изображением футболистов. Также к спортивному событию планируется закончить работы, которые уже были начаты ранее – реконструкция парков, скверов, исторических зданий, набережной.