В ходе встречи на прошлой неделе с будущими жителями ЖК «Салават купере» заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев сообщил, что к 26 июня 2017 года будут завершены монолитные работы в домах 12-4 и 12-1.

Накануне в доме № 12-4 жилого района «Салават купере» уже завершены монолитные работы, сообщает ИА «Татар-информ». Кроме этого, для удобства передвижения жителей дорожники («ВолгаАвтоДор») заасфальтировали подходы к автобусной остановке и тротуары.

Напомним, в ходе встречи Ильшат Гимаев рассказал, что за январь – май в «Салават Купере» были заселены два дома 13-1 и 13-4. Дом 10-5 завершен строительством и проходит этапы проверки. К 30 августа в жилом комплексе должны быть завершены все работы по уличному освещению, укладке газона и асфальтобетонного покрытия.