В Казани открылся второй фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест». В течение двух месяцев активисты движения под руководством профессионального прораба будут восстанавливать фасады четырех жилых домов в историческом центре города - №29, 42 к. 1, 66 по улице Волкова и №19 по ул. Лесгафта.



В минувшую субботу на импровизированной сцене во дворе дома №42 к. 1 по ул. Волкова состоялось торжественное открытие фестиваля.

На сцене выступили известные в городе поэты и певцы, желающим рассказывали историю Суконной слободы, а во дворе можно было увидеть фотографии не только восстановленных домов, но и исторические снимки Казани. Гостей угощали чаем из огромного самовара и пирогами.

Во время первого «Том Сойер Феста» в прошлом году активисты восстановили три дома: №78, 80 по ул. Волкова и №16 по ул. Ульянова-Ленина. Жильцы этих домов получили таблички с информацией о краткой истории здания, сообщается на официальном портале мэрии Казани.

Помощник Президента РТ и идейный вдохновитель фестиваля Олеся Балтусова отметила, что «Том Сойер Фест» становится маленьким, уютным городским праздником. Она подчеркнула важность сохранения старых домов, поскольку их в городе осталось не так много.

Главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева в свою очередь поблагодарила организаторов за прекрасную идею. Важность фестиваля для города подчеркнул краевед Марк Шишкин. По его словам, уникальность исторического центра заключается в сохранности целого массива деревянных построек. Такие здания позволяют человеку понять, как люди жили раньше.