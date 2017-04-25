Недавно во всем мире отмечался Международный день русского языка. Специалисты провели исследование, чтобы узнать, каковы литературные предпочтения россиян и русскоязычных жителей зарубежных стран.



Согласно данным опросов, проведенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Александр Пушкин остается самым популярным писателем как среди россиян, так и среди русскоязычных людей, проживающих за рубежом. Из российских писателей-классиков его вспоминают первым около 40% (среди опрошенных в России - 42%, среди русскоязычных граждан других государств, кроме стран бывшего СССР, - 38%).

Первые строчки рейтинга любимых российских классиков, который был составлен по ответам на открытый вопрос, не предполагающий заранее заданных вариантов ответов, в обеих исследуемых группах заняли Лев Толстой (его назвали 27% россиян и 35% русскоязычных иностранцев), Михаил Лермонтов (20% и 18% соответственно), Федор Достоевский (16% и 22%). Респонденты, опрошенные в России, чаще называли Сергея Есенина (15%), нежели участники онлайн-опроса за рубежом (10%), а последние скорее вспоминали Антона Чехова (19%), чем наши сограждане (12%).

Можно отметить, что и в нашей стране, и за ее пределами классику русской литературы олицетворяют одни и те же авторы, но жителям зарубежья сложнее вспоминать их персонифицированно: затруднились назвать конкретные фамилии 31%, тогда как среди российских респондентов - почти вдвое меньше (16%).

Из предложенного списка классических писателей и поэтов россияне (47%) и русскоязычные жители других стран (50%) как наиболее любимого чаще всего называли Александра Пушкина. Далее следовали Сергей Есенин (34% и 35% соответственно), Лев Толстой (34% и 32%), Михаил Лермонтов (по 25%) и Михаил Булгаков (22% и 26%).

Компания «Медиалогия» провела мониторинг и анализ публикаций в соцмедиа. В рейтинге самых упоминаемых в социальных сетях писателей и поэтов за апрель 2017 года лидируют Александр Пушкин (26% постов), Лев Толстой (15% постов) и Максим Горький (14% постов). Также в рейтинг вошли Марина Цветаева, Сергей Есенин, Иосиф Бродский, Михаил Булгаков, Владимир Высоцкий, Владимир Набоков и Николай Гоголь.