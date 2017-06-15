Теперь рентгеновские снимки экстренных больных в Татарстане расшифровывают круглосуточно. Это стало возможным благодаря реализации проекта «Единый рентгенолог РТ».

Дежурные врачи рассматривают изображения, поступающие со всех аппаратов республики. Для работы в данном проекте были выбраны самые опытные специалисты высокотехнологичных центров Татарстана - 35 человек. С ними заключен договор, составлен график дежурства.

Дежурный врач-рентгенолог описывает исследования, проведенные на аппаратах лучевой диагностики центральных районных больниц и других медучреждений республики. Таким образом расширяются возможности оказания помощи в ночное время, что особенно важно при экстренных случаях. Сейчас подобные телемедицинские проекты пользуются широкой популярностью во всем мире. В Татарстане идея создания таких служб возникла в 2007 году. Дело в том, что в 2006 году в республике началась локальная модернизация, сразу появилось большое количество дорогостоящей техники - компьютерные томографы, ЯМР-томографы. Позже встал вопрос, как эффективно использовать это оборудование, рассчитанное на круглосуточную работу. Чтобы аппарат функционировал 24 часа в сутки, требуется как минимум 4 - 5 врачей. Причем эти медики должны иметь опыт не менее 5 - 6 лет. Вот тогда в Татарстане и был реализован масштабный проект по созданию

Центрального архива медицинских изображений. Все медучреждения были подключены к единой государственной информационной системе, до каждого было доведено оптоволокно, обеспечивающее скоростные коммуникации.

- И мы подключили все дорогостоящее оборудование к этому единому архиву. Все сделанные изображения становятся доступными для консультации со специалистами, которые находятся в Казани, Челнах, Альметьевске. Работа системы отлажена. Наши доктора в отличие от коллег из других регионов не задаются вопросом, откуда у них на компьютере в РКБ появляется изображение из Бугульмы. Для нас это повседневность. Вопрос качественного чтения полученных изображений стоял и стоит. Чтобы обеспечить круглосуточную работу оборудования, мы решили пойти по пути создания такого проекта, как «Единый рентгенолог РТ». Модель помощи ночью и в нерабочие дни должна соответствовать модели помощи днем. Проект «Единый рентгенолог РТ» интересен всем. Недавно у нас был министр здравоохранения Сахалинской области. Скорее всего, мы заключим договор и будем читать снимки, которые делают на Сахалине, - рассказал директор диспетчерского центра Минздрава РТ Ростислав Туишев.

Данный проект особенно важен при жизнеугрожающих состояниях пациентов. С окончанием работы штатных диагностов больниц на дежурство заступают медики проекта «Единый рентгенолог РТ». В течение часа они расшифровывают снимок и отправляют квалифицированный ответ по изображению врачу, от которого он пришел (хирургу, нейрохирургу, невропатологу). Далее доктор на месте в зависимости от полученного ответа принимает решение, как помочь пациенту. На сегодня диспетчерский центр является координатором этой деятельности.

- Мы не ожидали, что все это начнется с первого дня настолько интенсивно, - отметил Ростислав Туишев. - Я был в Чистополе, там главврач выразил благодарность за этот проект. Это была проблема: тяжелый больной в ночное время. Люди в частных и зарубежных клиниках давно научились считать деньги, поэтому активно используют телемедицинские консультации. Значительную долю американских снимков читают в Индии. Индийские врачи имеют хорошую подготовку, обучаются в Англии, Франции, но их работа значительно дешевле, чем у американских врачей, поэтому многие компании пользуются такой методикой. Отличие Татарстана в том, что у нас сохранилась централизованная система управления, которая облегчает работу таких проектов. Мы под управлением минздрава. А представляете, если бы у нас были автономные клиники!..

Важность проекта не только в том, чтобы повысить эффективность работы дорогостоящего оборудования. За экономической составляющей стоит более важный критерий - доступность медпомощи, ее круглосуточное оказание. Пациенту не приходится ждать помощь до утра, ее могут оказать сразу. Если в крупных городах проблем со специалистами обычно не бывает, то в отдаленных районах РТ есть определенный кадровый голод. Но пациент не должен страдать от отсутствия врача на рабочем месте. Да и для самих докторов это дополнительная возможность заработка. Врач получает за описание одного снимка 250 рублей, за описание 20 снимков получится 5000 рублей.

- Для врачей это большие деньги, которые можно заработать в течение одной ночи. Не каждый хирург после дежурства получает такие деньги. Я даже думаю, что вообще ни один. Система оказалась эффективной по многим направлениям и полезной для всех. Мы часто говорим о медицинских ошибках. Но в их основе всегда лежат факторы недостаточного обследования и малого времени на принятие правильного решения. Здесь диапазон возможностей расширяется, - подытожил директор диспетчерского центра Минздрава РТ.

Кстати, в перспективе в Татарстане создание проекта «Единый эндоскопист».