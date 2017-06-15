В республике продолжается активный процесс совершенствования первичной медико-санитарной помощи населению. В одних медучреждениях уже проведен капитальный ремонт, другие еще предстоит отремонтировать. В любом случае представители Минздрава РТ заверяют, что результатами проделанных работ татарстанцы будут довольны.



Напомним, мероприятия по улучшению первичной медико-санитарной помощи в Татарстане начались в 2012 году. С тех пор многое сделано: укреплена материально-техническая база более 2 тыс. объектов здравоохранения, куда входят и ФАП, построено и отремонтировано более 550 тыс. кв. м площадей. Первичной сети уделяется особое внимание. В Татарстане с 2012 года построено 367 ФАП, 19 патолого-анатомических отделений, 8 врачебных амбулаторий. И это не все.

- Сегодня мы приступили к завершению строительства противотуберкулезной поликлиники на улице Шаляпина, 20. К сожалению, ее подразделения располагаются в ветхих зданиях, неприспособленных помещениях. В апреле после капитального ремонта открыли городскую клиническую больницу №5, которую называют мамой всех больниц. В этом году она отпраздновала свое 80-летие. После реорганизации больница вошла в состав ГАУЗ «Клиника медицинского университета» как хирургический корпус. Также завершаем строительство 21-й поликлиники на ул. Зорге, 103, - рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.

Он отметил, что сейчас продолжаются строительные работы в детской поликлинике Чистополя, начат капитальный ремонт стационара Чистопольской ЦРБ, преобразится детская поликлиника Заинска. В этом году планируется завершить капремонт отделения патологии новорожденных Перинатального центра Нижнекамского района, капремонт городской больницы №2 Набережных Челнов. Спикер заверил, что реорганизацию пройдут все детские и взрослые поликлиники Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска. За 2017 - 2018 годы в Татарстане будет отремонтировано 197 объектов. Не забыты и учреждения первичного звена муниципальных районов республики. Их также приведут в порядок, оснастят современным медицинским оборудованием.

Какими же станут поликлиники после двухлетней модернизации? Ильдар Фатихов подчеркнул, что татарстанцы останутся довольны преобразованиями. Все то, что раньше вызывало дискомфорт и неудобства, будет исправлено. Так, пациентам больше не надо будет наклоняться к окошкам регистратуры, чтобы получить необходимую информацию.

- Залогом результативного капремонта является правильное составление технического задания. Как мы поставим задачу нашим подрядчикам, так они ее и выполнят. К примеру, «Доступная среда» включает в себя организацию подъездных путей, стояночных мест, беспороговых зон, пандусов. Это актуально для мам с колясками, которые должны иметь комфортные условия для посещения поликлиник. Также уходим от привычной регистратуры. Сегодня это будет стойка-ресепшн, за которой находится администратор, а не регистратор. Прием должен вестись только по предварительной записи, в рамках живой очереди и при экстренном случае можно будет обратиться к дежурному врачу, - продолжил заместитель министра здравоохранения РТ.

В модернизированных учреждениях появятся детские игровые зоны, комнаты матери и ребенка, санитарно-гигиенические комнаты. На данный момент определенные проблемы в поликлиниках имеются с системой кондиционирования, но и это обещают решить. После капремонта в учреждениях будет просторнее и светлее. Все поликлиники Татарстана станут узнаваемыми, потому что будут реорганизованы по единому стандарту.

- Кто-то может подумать, что поликлиники потеряют свою индивидуальность. Но государственные поликлиники должны быть похожи друг на друга. К примеру, те же банковские структуры все по единому стандарту построены. Пациент должен понимать, что его ждет дружелюбная поликлиника с понятной маршрутизацией, навигацией, - подытожил Ильдар Фатихов.