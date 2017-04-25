Лето - это не только долгожданный период отпусков и школьных каникул. К сожалению, в это время возрастает количество несчастных случаев с детьми. В России каждую минуту 6 детей получают различные травмы. Большинство из них связано с бытовыми ситуациями. Поэтому медики, педагоги призывают родителей летом особенно внимательно следить за своими сыновьями и дочками.



Дети и дороги. Каждый год на российских дорогах погибают более 700 детей. Около 5% из них остаются инвалидами на всю жизнь. За пять месяцев этого года в Татарстане произошло 193 ДТП с участием детей до 16 лет. В них 4 ребенка погибли, 199 получили травмы различной степени тяжести. По статистике, почти половина ДТП с детьми происходит в период каникул. Особенную озабоченность у сотрудников ГИБДД вызывает травматизм детей-пассажиров.

- За пять месяцев 2017 года произошло 79 ДТП с детьми-пассажирами. В них 4 ребенка погибли, 84 получили травмы. В двух ДТП мамы, управляя транспортными средствами, грубо нарушили правила дорожного движения. В двух случаях дети в возрасте 7 лет перевозились пристегнутыми ремнем безопасности при помощи бустера, - рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД МВД по РТ Дамир Бикмухаметов.

Он подчеркнул, что бустер - это устройство, не имеющее боковой защиты. Обезопасить ребенка можно только при помощи детского удерживающего устройства. Именно детское кресло способно защитить как при авариях, так и в случаях экстренного торможения, непредвиденного маневра. Дамир Бикмухаметов рассказал об ужасающих случаях того, к чему приводит безответственность родителей в отношении перевозки детей. Так, 18 февраля этого года в Тюлячинском районе произошло ДТП. Женщина, двигаясь со стороны Шемордана в направлении Казани, не выбрав безопасную скорость, выехала на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение со встречной машиной. В ДТП шесть человек оказались травмированы, двое детей погибли.

Другая опасность летнего периода на дорогах - юные велосипедисты и водители скутеров. В 2016 году с участием детей-велосипедистов произошло 44 ДТП: 43 ребенка пострадали и один погиб. В середине августа прошлого года в Менделеевском районе водитель наехал на 9-летнюю девочку. Она на велосипеде двигалась в попутном направлении по правой обочине и резво выехала на проезжую часть перед машиной. От полученных травм ребенок погиб на месте ДТП.

Дети и бытовые травмы. Большую часть детских травм составляют травмы, полученные в быту (53%). Малыши падают с пеленальных столиков, из окон из-за москитных сеток, получают ожоги. На первый план, по словам специалистов, сейчас вышла проблема с утоплением.

- У нас отмечается рост смертности от утоплений. За прошлый год в 3 раза увеличились факты смертности после утопления. При этом травмируется центральная нервная система. После утопления спасти ребенка очень тяжело. В этом году уже было 2 случая госпитализации после утопления. Мы спасли этих ребят, к счастью. Мы мало говорим с детьми, не инструктируем их. Каждому ребенку надо проговаривать, какие риски его ждут на улице, дома, на площадке спортивной, игровой, - отметил главврач ДРКБ Рафаэль Шавалиев.

Его позицию поддержали и другие спикеры. Прежде всего ответственность за детей лежит на родителях, какими бы занятыми, уставшими они не были. Сознание ребенка устроено иначе, он не понимает опасностей.

- В основном это бытовые травмы, которые случаются не просто так. Например, ребенок голодный, долго сидел в школе в душном помещении, находился в определенной стрессовой ситуации. Вот он в таком состоянии возвращается домой. В этом случае незрелый мозг не сможет среагировать сразу на опасность. Внимание ребенка, даже подростка, отличается тем, что он не может выхватить самый главный в эту минуту жизнеугрожающий момент. Поэтому ребенок может перебежать в неположенном месте, выскочить на дорогу неожиданно из-за угла, может просто не увидеть красный свет. Дети беззащитны перед достижениями цивилизации, - объяснила руководитель реабилитационной службы ДРКБ Дина Гайнетдинова.