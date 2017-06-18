Гастрономическая рыбная неделя открылась 16 июня в Казани фестивалем «Фишка». Близ центра семьи «Казан» на набережной Казанки прошло символическое действо - приготовление ухи в гигантском казане на 1000 литров. Продуктом угощали всех желающих - в рамках Кубка конфедераций в этом месте было особенно многолюдно.



И что же увидели горожане и интернациональный отряд гостей? Их взору предстали богатые рыбные ряды, а также передвижные мастерские ремесел, что отличает Казань от других регионов. Свежую рыбу привезли из нескольких татарстанских рыбхозяйств. Праздник начался с самого утра, и уже к полудню в фан-зоне, где и разместилась своеобразная ярмарка, яблоку негде было упасть, да не яблоками хвасталась в этот день Казань. В рамках проекта «Фишка», приуроченного еще и к проведению в Казани Кубка конфедераций, сварили тысячу литров ароматной ухи. Отведать угощение можно было в этот день совершенно бесплатно.

Но пока суть да дело, прибыли на «Фишку» и VIP-персоны. Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в сопровождении замминистра сельского хозяйства РФ - руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова. Болельщики с интересом наблюдали, как почетные гости прошлись по ярмарочным рядам.

Далее все внимание гостей было приковано к тому, как Рустам Минниханов и Илья Шестаков помогают известному шоумену Оскару Кучере и шеф-повару одного из казанских ресторанов Максиму Агурееву готовить «Большую казанскую уху» в гигантском казане. Все гигиенические нормы были при этом соблюдены, а уха получилась наваристой и сытной - в этом смогли убедиться сотни гостей фестиваля.

Семья Сивковых приехала в столицу Татарстана из Кемерова. Глава семьи Михаил давно планировал приехать в Казань на большой футбол, и вот мечта сбылась: «Я год копил деньги, чтобы посмотреть хоть одну игру - мой выбор пал на матч Португалия - Мексика. До этого в Казани мы с женой не были, еще решили взять с собой сынишку Витю. Казань нас покорила, а когда выяснилось, что сегодня есть возможность побывать на рыбном фестивале, тут и споров не было - идем. Завтра с сыном сходим на футбол, а жена будет закупать сувениры. Погода не подвела, город замечательный, люди отзывчивые. Что еще надо туристу? У нас дома мало что можно из спорта посмотреть, а вам просто повезло».

Оксана Рейес уже третий день в Казани, и в планах сходить на два матча - Португалия - Мексика и Россия - Мексика.

- Я сама из Мексики, но учусь в США. И вот выпала такая возможность - посмотреть на любимую команду. По интернету списалась с казанскими ребятами, они мне все здесь уже показали, мой фотоаппарат полон. Но самое главное - я буду впервые в жизни смотреть футбол нашей команды на другом полушарии Земли. Подруги обзавидуются! Уже была в кремле, поездила на метро, попробовала местную кухню - здорово, рецептов уже набрала, - Оксана очень эмоционально общалась на английском языке. - До этого не то что в России - в Европе никогда не была. Так что я открыла здесь для себя и Европу, и Казань. У вас замечательный город!

Тем временем московский гость Илья Шестаков отличился, сумев в импровизированном музее кузнечного дела собственноручно выковать сувенир - рыбу карпа. Это символ фестиваля «Фишка».