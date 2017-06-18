Итак, Кубок конфедераций в России стартовал - 17 июня в матче №1 сборная России на стадионе «Крестовский», где собралось более 50 тыс. зрителей, уверенно переиграла сборную Новой Зеландии 2:0.

Три очка набраны, и после первого матча россияне уверенно возглавляют группу А. Это неоспоримо - вплоть до матча России и Португалии в Москве.

Перед матчем, как и положено, был соответствующий статусу мероприятия концерт артистов эстрады. Сценарий действа был прост - каждый город-организатор Кубка конфедераций выставил надувные копии стадионов, на которых пройдут матчи, и в форме небольшого спектакля коротенько представил свои достопримечательности. Казань представляла певица Алсу. Как естественно и грациозно поправляла она калфак, исполняя песню на родном языке! Комментаторы только и смогли выдохнуть: «Красавица Алсу». Умилил в сцене о Казани настоящий живой верблюд, а также самодельные лошади - по два человека внутри каждой.

А дальше начался матч. Джанни Инфантино, президент ФИФА, сидел в VIP-ложе и смотрел матч по соседству с другим президентом - Владимиром Путиным из России. Рядом сидел и Мафусаил российского футбола - легендарный Никита Симонян, еще в 1956 году принесший сборной России первое золото Олимпиады.

Посмотреть и почетным гостям, и другим болельщикам было на что. Россияне с первых же минут организовали такой прессинг по всему полю, которого мы в исполнении нашей национальной команды не видели ох как давно. Голевые моменты у ворот сборной Новой Зеландии возникали один за другим, и до поры голкипер гостей с этими моментами справлялся.

И все же на 31-й минуте гол состоялся - Глушаков, совершив дерзкий рывок, перекинул мяч через вратаря и сопроводил снаряд вплоть до места, где тот пересек линию ворот, пусть и коснувшись плеча защитника островитян Боксалла, 1:0. Обидно за Глушакова - это мизерное касание лишило его права на гол: забитый мяч был оформлен как автогол.

Во втором тайме картина игры принципиально не изменилась. Россияне шли вперед и соорудили еще один гол - на 69-й минуте Самедов продольной передачей «вырезал» мяч на Смолова - защитник гостей, прерывая передачу, даже подправил ее удобно для Федора, и тот «засветился» перед зарубежными скаутами, присутствовавшими на матче, изящно забив второй гол, 2:0.

Мог сделать счет крупным и Бухаров, но чуть не успел дотянуться до мяча, но и счет 2:0 россиян устроил - обновленная сборная России показала свой потенциал. Одиозная фигура российского футбола Валерий Карпин иронично заметил, что сборная Новой Зеландии - это уровень ФНЛ (второго по силе российского дивизиона). Оставим это высказывание на его совести.

«Ведь то важно, что почин», - говорил в свое время первый мэр Санкт-Петербурга Петр Алексеевич Романов. Так что верим и ждем матч с Португалией, он пройдет в Москве.

А воскресным вечером матч Кубка конфедераций был сыгран и в Казани. Столица Татарстана встретила гостей во всем своем великолепии, которое сразу же было отмечено и главными тренерами игравших команд (Мексики и Португалии), и президентом ФИФА Джанни Инфантино. Последний, кстати, до матча посетил медиацентр турнира на «Казань-арене» и позволил себе следующее высказывание: «То, что мы видим в России, - это больше, чем мы могли себе представить. Рад, что и Казань в частности, и Россия в целом органично вливаются в семью ФИФА - семью футбола».

Все были прежде всего в восторге от «Казань-арены», тренеры Мексики и Португалии без всякого политеса отметили, что и тренировочные поля, и размещение в Казани для них словно прекрасный сон - такого они нигде не видели. Но все это меркнет на фоне самого места действия: «Казань-арена» навеки останется в их памяти. Мексиканцы порадовались, что им еще раз предстоит сыграть на этом замечательном стадионе - матч против сборной России состоится 24 июня.

И вот начался матч, собравший более 34 тыс. болельщиков. Были среди них и казанские баскетболисты-колясочники, и воспитанники детских школ и интернатов, попавшие на матч бесплатно согласно политике ФИФА. Восторженное и взволнованное дыхание зрителей ощущалось на протяжении всего матча.

Вывеска у этого матча была что надо: обладатель Кубка Лиги чемпионов этого сезона легендарный Криштиану Роналду против двукратного обладателя Кубка Америки сборной Мексики.

Первые 15 минут встречи мексиканцы откровенно доминировали на поле да и в целом за игру значительно чаще владели мячом, не позволяя быстрым хавам и вингерам Португалии разбежаться. Позже тренер португальцев Фернанду Сантош признает, что полузащита мексиканцев попросту «съела» его команду.

Но на 21-й минуте трибуны взорвались - португальцы после затяжной атаки и попадания Роналду в перекладину забили гол. Однако тут вступило в действие новшество - видеоповтор забитого мяча. Просмотр однозначно показал положение вне игры, и гол был отменен - впервые в истории мирового футбола сработал видеоповтор, и произошло это в Казани 18 июня! Факт этот будет зафиксирован статистиками ФИФА.

Но португальцы не сдавались и гол все же забили при непосредственном участии Криштиану Роналду. Он на рывке пытался уйти от опекуна, но замешкался, чем усыпил бдительность защитников. Оглядевшись, КриРо бросил взгляд назад и, когда защитник развернулся, не глядя отдал пас на набегавшего Куарежму - Рикардо блестяще доиграл эпизод. Португалия повела 1:0. Однако перед самым перерывом мексиканцам удалась острая контратака, и Хавьер Эрнандес, тот самый Чичарито, головой отправил мяч в ворота португальцев. И этот эпизод станет достоянием истории - гол стал для Эрнандеса 47-м за сборную. Чичарито стал первым игроком Мексики, которому удалось забить столько за сборную. О том, что это произошло в Казани, Эрнандесу не дадут забыть журналисты и статистики.

Когда во втором тайме, точнее, в самом конце (86-я минута), защитник Седрик, продравшись в чужую штрафную, точно пробил (2:1), всем показалось, что команде Роналду опять повезло - времени до конца оставалось всего ничего.

Но мексиканцы доказали, что и у них есть характер - в уже добавленное время Морено (и опять головой) забил второй мяч. 2:2 - ничья, которая больше расстроила Португалию, а заодно и вывела Россию на чистое первое место в группе.

В матче №3 в Москве сборная Чили не оставила никаких шансов молодой сборной Камеруна. Пусть первый гол Варгаса не был засчитан (опять видеопросмотр), но гол-шедевр Видаля уже никто не мог отменить - 1:0. А в уже добавленное время судьба вернула Варгасу должок - несмотря на указанное лайнсменом положение вне игры, видеопросмотр гол засчитал, 2:0.

Итак, по первым трем матчам можно уверенно сказать: игра мирового внимания в России получается. Никаких эксцессов, доброжелательные, улыбающиеся люди на стадионе, и не только, - все это свидетельство того, что праздник футбола удается.