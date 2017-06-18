Во втором туре группового этапа Кубка конфедераций сборная Мексики сыграет в Сочи на стадионе «Фишт» против команды Новой Зеландии (21 июня, 21.00).

Утром 19 июня мексиканцы провели тренировку, а уже в 15.00 прибыли в аэропорт. Но мексиканцы еще вернутся в Казань – здесь 24 июня (21.00) они сыграют в последнем матче групп А против сборной России. Португальцы же свой очередной матч в группе сыграют в Москве, 21 июня (18 июня) - опять же против сборной России. В Казань теперь португальцы могут вернуться лишь в том случае, если займут в группе А первое место – тогда именно в столице Татарстана они проведут полуфинал.

19 июня утром команда провела последнюю тренировку в Казани, после чего, пообедав, самолетом отправились в Москву – на матч с россиянами.