Сборная Германии с трудом, но победила Австралию

Уже на 5-й минуте матча №4 Кубка конфедераций в Сочи, на стадионе «Фишт», сборная Германии открыла счет – после прохода Юлиана Брандта по флангу последовала скидка на Ларса Штиндля, который без помех пробил мимо вратаря – 1:0.

На 41-й минуте австралиец Томас Рогич, получив относительную свободу, со второго удара пробил голкипера немцев – 1:1. Но еще до перерыва Юлиан Дракслер, реализовав пенальти, вновь выел Германию вперед – 2:1. В начале второго тайма немцы вновь забили – отличился Леон Горецка – 3:1. Но на 56-й минуте Томи Юрич вновь поймал на ляпе голкипера Германии Бренда Лено – 3:2. К счастью для тренера Лева, его подопечные все же смогли удержать этот счет до конца игры.

Loading...