Невыплата работникам заработной платы встречается достаточно часто во всех субъектах Российской Федерации, как в частных коммерческих, так и в бюджетных организациях. В Татарстане для борьбы с недобросовестными работодателями сформирован Координационный совет по оплате труда, доходам и уровню жизни населения при Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

На заседаниях Координационного совета рассматриваются вопросы о погашении задолженности по выплате заработной платы, уплате страховых взносов и налоговых платежей на предприятиях-должниках с привлечением ответственных лиц.

Так, удалось добиться частичной выплаты заработной платы перед 3 работниками ООО «Казанский комбинат надомников», осуществляющего свою деятельность в сфере предоставления услуг, и перед 2 работниками ООО «Аргамак», осуществляющего свою деятельность в сфере торговли. В первом случае общая сумма выплат составила 55 тыс.рублей, во втором – 51 тыс.рублей.

Стоит отметить, с начала текущего года в поле зрения Координационного совета попало свыше 40 организаций Татарстана, задолжавших своим сотрудникам заработную плату, сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и соцзащиты Республики Татарстан.