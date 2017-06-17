В Чистопольском районе отдали часть долгов по зарплате

Межведомственная работа с предприятиями, на которых зафиксированы систематические невыплаты зарплат, платежи в «конвертах», есть задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами приносит свои плоды – работодатели республики погашают долги перед своими подчиненными.

Так, 174 работникам Чистопольского сельскохозяйственного предприятия ООО «Джукетау» частично погашена просроченная задолженность по заработной плате на общую сумму 1707,5 тыс.рублей. Стоит отметить, предприятие будет находиться на контроле Координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни населения при Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений до полного погашения задолженности по заработной плате, отмечают в пресс-службе министерства труда, занятости и соцзащиты Республики Татарстан.

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