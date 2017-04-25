Сегодня, 19 июня, в Детской республиканской клинической больнице прошла акция «#Подариподписку», где сотрудники медучреждения могли оформить подписку на республиканские издания.

Надо сказать, коллектив ведущего учреждения детского здравоохранения Татарстана поддерживает эту акцию, инициированную АО «Татмедиа», не первый год. Главный врач ДРКБ Рафаэль Шавалиев рассказал, что такой подарок своим ветеранам, особенно ко Дню медицинского работника, который отмечался вчера, – это лишь маленькая толика заботы о них:

- Таким образом мы предоставляем возможность нашим ветеранам получать актуальную информацию со страниц газеты. Это для нас практически ничего не стоит, а для них очень много значит. Ведь не все могут пользоваться интернетом, электронными гаджетами. Знаю по себе - это такое позитивное состояние, когда открываешь газету! Приятно, если ветераны, получив такой подарок, будут вспоминать наш коллектив добрыми словами. Думаю, эта акция должна быть в каждом учреждении, где берегут свои традиции.

Рафаэль Фирнаялович оформил в подарок подписку для Верхнеуслонского дома-интерната для престарелых, а также дома-интерната для престарелых в поселке Васильево.

Надежда Погуляй, заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом также поддержала акцию «#Подариподписку», выписав ее для своего подшефного ветерана. Не секрет, что в ДРКБ у каждого сотрудника есть свои ветераны, о которых они заботятся.

- Я и сама подписалась на четверговый выпуск «Казанских ведомостей». Газета мне нравится, читаю от корки до корки.

Владимир Филатов, заместитель главного врача по хирургической помощи:

- Очень рад, что смог участием в акции порадовать Чистопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Хочу, чтобы те люди, которые сами не могут себя обеспечить подписку, могли быть в курсе городских и республиканских новостей. В свободное время по вечерам я и сам люблю читать «Казанские ведомости»!

Свой выбор на Чистопольском доме-интернате для престарелых и инвалидов остановил и заместитель главного врача по общим вопросам Станислав Мягков:

- Второй мой выбор – это детский дом Приволжского района города Казани. Пусть жизнь детишек и сотрудников этого детского дома будет радостнее. Ведь если мы сейчас по мере возможности будем помогать друг другу, через несколько лет кто-то поддержит и нас.

Дамира Галеева, председатель Совета ветеранов, также оформив подписку ветерану в подарок, призналась:

- Мои любимые рубрики – «Семья» и «Здоровье». Я думаю, что и пожилым, особенно медработникам, тоже очень интересно читать статьи на эту тему со страниц газеты.

Елена Казакова, старшая медсестра кардиохирургического отделения:

- Выписала газету двум дочерям и себе. Сама я люблю садово-огородные темы, муж отгадывает кроссворды и сканворды. Дочки живут своими семьями. Думаю, издание будет полезно и для них.

Ильшат Миназов, главный инженер:

- Сегодня я подписал своих родителей, что проживают в Лениногорском районе, на несколько изданий. Скажу честно: я больше доверяю печатному слову, чем интернету. И сам черпаю нужную мне информацию преимущественно из газет.