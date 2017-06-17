Сегодня, 19 июня, в Детской республиканской клинической больнице состоялась экскурсия для представителей средств массовой информации.

В ходе мероприятия, прошедшего в рамках 40-летия со дня начала работы ведущего учреждения здравоохранения РТ, корреспонденты и фотографы могли ознакомиться с подразделениями стационара и специалистами клиники, а также принять участие в фотопроекте «Один день из жизни ДРКБ».

В рамках круглого стола, состоявшегося по завершении экскурсии, ответы на все интересующие их вопросы журналисты смогли задать главному врачу ДРКБ Рафаэлю Шавалиеву.