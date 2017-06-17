Росавтодор реализует концепцию развития объектов дорожного сервиса на федеральной дорожной сети.

Сегодня руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Роман Старовойт во время рабочей поездки по федеральным дорогам по маршруту Казань – Новосибирск осмотрел многофункциональный объект дорожного сервиса «Ирбис».

Комплекс расположен на 843-м км автомобильной дороги М7 «Волга». Он оборудован стоянкой для грузовых и легковых автомобилей, а также стоянками для дежурства реанимобилей и вертолета службы медицины катастроф.

«У водителей во время движения по федеральной трассе могут возникнуть проблемы со здоровьем, например, заболит голова или живот, а до города будет тяжело доехать. Мы сделали предложение по взаимодействию республиканскому Минздраву и РКБ. В случае ДТП для экстренной эвакуации пострадавших организовали парковку для посадки вертолета», – рассказал журналистам финансовый директор ГК «Транзитсити» (Irbis) Роман Фатыхов.

К слову, сегодня вертолет службы медицины катастроф приземлился на стоянке впервые. «Наши коллеги прилетели из Республиканской клинической больницы всего за пять минут, из Бугульмы полет длится один час. Таким образом, за короткое время пострадавших можно доставить в РКБ», – подчеркнул он.

На территории имеется многотопливная АЗС, душ, туалеты, прачечные, кафе, медкабинет и так далее. «В одном месте люди могут получить весь спектр необходимых услуг. В перспективе планируется строительство гостиницы. Будет построено новое здание для шиномонтажа, чтобы обслужить больше грузовых и легковых автомобилей. Мы изучаем, что востребовано у автолюбителей, и стараемся эти услуги предложить, – заметил Фатыхов. – Проект осуществляется в рамках концепции развития объектов дорожного сервиса, благодаря Росавтодору в лице "Волго-Вятскуправтодора"».

«На сегодняшний день представлены в шести регионах России. Сначала объекты появились в Татарстане, затем – в Чувашии, Нижегородской, Владимирской, Пензенской областях, Республике Марий Эл. В ближайшее время такой же комплекс будет открыт в Набережных Челнах. По республике около 17 объектов, всего по России – 38», – добавил он.