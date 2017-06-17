За годы действия программы более 90 тыс. семей из республики улучшили жилищные условия.

91 тыс. семей из Татарстана улучшила жилищные условия за годы действия в республике программы социальной ипотеки. Жилищная программа необычайно востребована. Только в прошлом году по программе социальной ипотеки в РТ было построено 635 домов более чем на 6 тыс. квартир.

Как сообщила корреспонденту ИА «Татар-информ» руководитель группы информационной политики ГЖФ при Президенте РТ Гузель Рахматуллина, реализация госпрограммы активно продолжается в этом году, при этом стоимость жилья за квадратный метр увеличиваться не будет.

«Недавно 150 семей были переведены из предварительного списка в основной реестр ГЖФ. Это 103 семьи из Набережных Челнов, десять из Азнакаевского, пять из Заинского, 14 из Лениногорского, 13 из Лаишевского и пять из Мамадышского района. В течение ближайших трех лет им будет предоставлено новое благоустроенное жилье», – отметила собеседница ИА «Татар-информ».

Республиканская программа социальной ипотеки постоянно совершенствуется. Сейчас рассматривается вопрос о внесении изменений в постановление Кабинета Министров РТ, согласно которым участники социальной ипотеки на основании нотариальных соглашений смогут определять доли членов семьи. В настоящее время при полной оплате стоимости квартиры людям выдается справка о выплате пая равными долями.

Всего в 2017 году на реализацию программы в Татарстане предусмотрено 17,6 млрд. рублей. Эти средства позволят ввести в эксплуатацию 223 дома почти на 10 тыс. квартир, обеспечат задел строительства более чем 13 тыс. квартир в 2018 году, а также станут подспорьем для подготовки проектно-сметной документации по объектам 2019 года на 9 тыс. квартир.