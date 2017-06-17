Сотрудники межведомственной группы по контролю за охраной объектов животного мира РТ и рыбинспекции с 15 апреля по 15 июня выявили 62 случая браконьерства на воде, данные факты послужили основанием для возбуждения уголовных дел, сообщает ИА «Татар-информ».

По мнению заместителя министра сельского хозяйства РФ - руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова, такое количество возбужденных уголовных дел за один период говорит об эффективности в РТ антибраконьерской деятельности.

«Количество уголовных дел, что есть в республике, на самом деле говорит о том, что здесь борются с браконьерами эффективно. 62 дела это в масштабах страны хорошие цифры, если брать даже в целом водный фонд» - отметил эффективность работы местных инспекторов-рыбозащитников глава Росрыболовства.

Илья Шестаков обсудил вопросы и проблемы, относительно охраны водных и биологических ресурсов с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. В результате этой встречи были выявлены приоритетные направления взаимодействия республики с федеральными властями.

По словам Ильи Шестакова, по стране на одного инспектора-рыбозащитника приходится более 1900 км рек и 16 тысяч гектаров озер и водохранилищ.

Следует отметить, что во время нереста в РТ на реках Меша, Волга, Вятка рейды проводятся круглосуточно, причем при плотной кооперации с такими структурами, как рыбная инспекция, полиция, ГИМС, Министерства лесного хозяйства. Роспотребнадзор и Росгвардия. Как отметил Илья Шестаков повысить эффективность природоохранных мероприятий можно только благодаря формированию межведомственных групп.

«Факторы браконьерства тяжело доказать, потому, что нужно предъявить суду серьезную базу, а до этого еще и в следственных органах, для того, чтобы возбудить такие уголовные дела. Понятно, что справиться с таким объемом работы не под силу одному инспектору. Эта помощь с выделением дополнительных людей и техники она важна сейчас для нас всех», — подытожил тему Илья Шестаков.