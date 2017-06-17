Глава Росавтодора выразил надежду на то, что регионы России «подтянутся» в части выполнения дорожных работ.

Началась рабочая поездка руководителя Росавтодора Романа Старовойта по федеральным дорогам по маршруту Казань – Новосибирск.

Сегодня в Татарстане он посетил многофункциональный объект с оборудованной стоянкой для дежурства реаномобилей и вертолета службы медицины катастроф, а также осмотрел реконструкцию автодороги М-7 «Волга» на участке 888-го км.

«Лето – традиционно самое напряженное время года для дорожников. Ежегодно мы совершаем такие рабочие поездки для того, чтобы лично проконтролировать ход выполнения работ по ремонту, содержанию и строительству федеральных трасс», – отметил Роман Старовойт в беседе с журналистами.

Он напомнил, что в текущем году в соответствии с поручением Правительства РФ Федеральное дорожное агентство принимает участие в реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». «В этом году 38 агломераций вошли в перечень регионов, которым Правительство дополнительно выделяет финансовые средства (около 30 млрд рублей), и столько же должны выделить регионы для софинансирования строительства и ремонта региональных дорог», – рассказал глава Росавтодора.

«Мы полностью удовлетворены работой, которая организована в Татарстане», – заявил он, подчеркнув, что в Казанской агломерации более 71 процента работ по проекту «Безопасные и качественные дороги» уже выполнено.

«Надеюсь, что остальные регионы России "подтянутся" в части выполнения этих работ», – добавил Роман Старовойт.

По его словам, в последние годы наблюдается рост числа ДТП на автодорогах. «В рамках моей поездки, которая закончится 26 июня в Новосибирске, особое внимание мы будем уделять этому вопросу», – проинформировал руководитель Федерального дорожного агентства.