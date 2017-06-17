385 медицинских работников задействованы в период проведения Кубка конфедераций в Казани.
Весь медицинский персонал прошел подготовку, включая обучение английскому языку. 71 медицинский работник подготовлен по программе оказания неотложной помощи на футбольном поле. В период Кубка конфедераций на стадионе «Kazan Arena» работает 21 мобильная медицинская бригада, 11 медицинских пунктов, 16 бригад скорой медицинской помощи.
Всего на медицинское обеспечение было потрачено порядка 200 млн. рублей из республиканского бюджета, об этом рассказал на пресс-конференции министр здравоохранения РТ Адель Вафин.
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