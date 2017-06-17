В грядущее воскресенье, 25 июня, казанские мусульмане, как и их единоверцы по всему миру, отпразднуют один из главных мусульманских праздников - Ураза-байрам, завершающий священный месяц Рамадан.

Уже с 3 часов ночи в городских мечетях в этот день начнутся праздничные проповеди. По этой причине маршруты общественного городского транспорта в Казани, проходящие через мечети, начнут обслуживать пассажиров с 2 часов после полуночи, о чем в ходе делового понедельника сообщил начальник Отдела по развитию языков и взаимодействию с общественными организациями Ильнур Шакиров.