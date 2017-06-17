В дни проведения матчей Кубка конфедераций общественный транспорт Казани будет курсировать до 3 часов ночи. Таким образом, 24 июня транспорт будет работать до полуночи, а 22 и 28 июня - до 3 часов ночи.

«Транспорт будет работать бесплатно для волонтеров, членов ФИФА и аккредитованных лиц. Проезд для волонтеров будет бесплатным в течение 30 дней до начала Кубка и в течение 30 после окончания Кубка», - рассказал председатель комитета по транспорту и связи исполкома Казани Айдар Абдулхаков.

По его словам, курсы английского языка для кондукторов провели еще перед Универсиадой, которая прошла в Казани в 2013 году. К этому футбольному турниру для кондукторов организовали курсы повторения языка.

Мост «Миллениум» во время игр Кубка конфедераций будет открыт только для общественного транспорта.

Что касается изменения графика движения общественного транспорта, то правило «последней мили» на прилегающей территории у «Казань-арены» начнет действовать за четыре часа до начала матча и два часа спустя. Айдар Абдулхаков напомнил, что маршруты 13 автобусов будут укорочены, 6-й трамвайный маршрут временно закроют, изменится схема движения некоторых троллейбусов.

От железнодорожного вокзала «Казань-1» будут ездить 44 автобуса-шаттла, которые помогут добраться до стадиона, сообщает ИА «Татар-информ».

Основная площадка для остановки такси до и после футбольных матчей размещена около спортивного комплекса «Олимп». В дни проведения игр ближе такси не смогут подъехать из-за ограничений «последней мили».

На время проведения Кубка конфедераций в столице Татарстана усилены меры безопасности: работают прошедшие специальную подготовку полицейские, на автовокзалах круглосуточно дежурят сотрудники ФСБ, стадион «Казань-арена» оснащен уникальными видеокамерами.

МВД вместе с частными охранными агентствами, службами безопасности взяло под круглосуточный контроль стадионы, гостиницы, базы проживания, объекты транспортной структуры.

В отелях Казани в дни матчей Кубка конфедераций - 2017 транслируются в прямом эфире футбольные матчи. Трансляции будут идти и в ресторанах, где в меню подготовлены специальные странички для иностранных туристов. Отели Татарстана получили туристические гиды на пяти языках: русском, английском, китайском, немецком и испанском. В этих буклетах есть информация о достопримечательностях Татарстана, театрах, музеях и инфраструктуре.

На время проведения Кубка конфедераций также сделан акцент на том, чтобы донести национальную кухню до максимально большого количества гостей. Помимо этого, гостям предлагается традиционный шведский стол. Кстати, в Казани есть отели, где созданы максимально привычные условия питания для китайских туристов, также имеются отели, соответствующие стандартам «халяль».