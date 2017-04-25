Руководство FIFA, а также гости Кубка конфедераций отмечают высокий уровень подготовки Казани к проведению мероприятия.

Об этом в ходе делового понедельника в Исполкоме города сообщил мэр Казани Ильсур Метшин. По словам градоначальника, такую оценку работы городских и республиканских служб, участвующих в подготовке к Кубку конфедераций, дал президент FIFA Джанни Инфантино. Также мэр подчеркнул, что известный на весь мир футболист Криштиану Роналду был тронут гостеприимством Казани.

В своей речи Ильсур Метшин поблагодарил за работу правительства РТ и РФ, а также сотрудников правоохранительных органов, чью видимую работу он сравнил с верхушкой айсберга.