В исполкоме Казани произошел ряд кадровых перестановок, о чем стало известно в ходе прошедшего сегодняшним утром делового понедельника.

Так, Владимир Фомин, ранее занимавший кресло руководителя Управления архитектуры и градостроительства перешел на должность советника мэра города. Его место перешло к Ирине Дябилкиной, прежде возглавлявшей Управление наружной рекламы. В свою очередь, ее должность досталась Аскару Багаутдинову.

Также было оглашено назначение на пост руководителя недавно созданной Дирекции парков и скверов Казани Алсу Карякиной.