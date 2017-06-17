Фернанду Сантуш заявил, что Казань прекрасно организовала Кубок конфедераций по футболу FIFA-2017.

«Хотел бы поздравить Россию со стартом турнира. Все наши требования были выполнены, и мои ожидания от организации даже превышены. Организаторы в России сделали все возможное. Уверен, что турнир будет успешным. Россияне всегда очень добры и гостеприимны. Нам очень хорошо здесь, как и другим командам», – отметил Фернанду Сантуш.

Прекрасную атмосферу «Казань-Арены» отметил и главный тренер мексиканской сборной Хуан Карлос Осорио, сообщает ИА «Татар-информ».

«Я по - хорошему потрясен тем, что видел. Атмосфера на игре была отличной, как и само поле. Рад, что публике понравилась наша активная игра. Спасибо большое организаторам за столь потрясающее зрелище», - сказал он.