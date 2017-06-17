Казань наконец-то увидела первый матч Кубка конфедераций, и оно того стоило, поверьте. 34 372 зрителя, собравшихся на «Казан Арена», смогут это подтвердить.

Футбол зрители увидели действительно мирового качества. И у каждого из соперников нашлись свои веские аргументы, а именно – высочайшая техника работы с мячом.

И вот в Казани случилось историческое событие – был видеопросмотр забитого португальцами гола на 21-й минуте встречи, и впервые в мировой истории футбола гол был отменен из-за офсайда благодаря видеопросмотру. Новшество сработало.

И все же португальцы еще раз отличились в первом тайме – на 34-й минуте Криштиану Роналду отркылся на фланге и получил передачу на ход - в одиночку вопрос он решить не смог, но выдал слепую суперпередачу – Рикардо Куарежма достойно отыграл эпизод, и счет стал 1:0. Трибуны зашлись от восторга. Да и каждое касание мяч КриРо трибуны встречали восхищенным гулом. Но перед самым перерывом Хавьер Эрнандес, тот самый Чичарито, сумел ударом головой счет сравнять – и на перерыв команды ушли при счете 1:1.

А когда на 86-й минуте Седрик забил второй гол (2:1) показалось, что португальцы вновь проявили свой неукротимый характер и вырвали победу. Но в уже добавленное время мексиканцы доказали, что характер и им не чужд - ударом головой Эктор Морено счет сравнял - 2:2. Эта ничья сделала сборную России безоговорочным лидером группы А перед вторым туром.