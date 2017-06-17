На пресс-конференции после матча Португалия – Мексика главный тренер Фернанду Сантош так прокомментировал результат прошедшего матча:

- Полузащита Мексики превзошла нашу. У нас были проблемы с перемещением мяча. Соперник заставил нас много бегать. А мы не смогли придумать, как атаковать. Я выпустил Желсона Мартинша, чтобы ускорить нашу игру. С выходом Андре Силвы нам удалось приблизиться к чужой штрафной. Мы создали больше моментов, но пропустили на последней минуте. Это футбол.

А вот обещанный Криштиану Роналду на пресс-конференцию не пришел. Правда, он сказал пару слов для FIFATV: «Ничья – не тот результат, на который мы рассчитывали. Мы почти выиграли этот матч, но пропустили на последних минутах. Никакой паники, мы уже думаем о следующей игре».