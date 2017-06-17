Своей игрой португальцы и мексиканцы дали старт второму игровому дню «турнира чемпионов».

Матч Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики в Казани посетили 34 372 зрителя. Об этом сообщил диктор по стадиону «Казань-Арена».

Матч Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики стал первым для Казани. Всего столица Татарстана примет четыре игры – помимо португальцев и мексиканцев здесь между собой сыграют сборные Германии и Чили (22 июня), России и Мексики (24 июня). Также на «Казань-Арене» пройдет один из полуфинальных матчей Кубка конфедераций.