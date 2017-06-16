Бесплатный проход на матч получат спортсмены с разными группами инвалидности.

Игроки баскетбольной команды на колясках «Крылья Барса» сегодня получили возможность бесплатно сходить на матч Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики.

По словам одного из игроков команды Динара Камалиева, участие в качестве зрителей в таких масштабных спортивных мероприятиях всегда положительно сказывается на моральном состоянии и настроении спортсменов-колясочников. По его мнению, очень важно, что в этом отношении оказывается поддержка. «Меняется мировоззрение. Одно дело, когда ты сидишь дома и никуда не выходишь, а другое дело, когда ты куда-то выходишь и тебя поддерживают в этом. Когда смотришь на других игроков – это помогает вырабатывать ответственность, разницы нет, какой вид спорта. Надеюсь, не только на один матч попадем, но и на другие».

Главный тренер баскетбольного клуба «Крылья Барса» Василий Кочетков рассказал об успехах своих подопечных. По его словам, команда третий год подряд занимает третье место в чемпионате России. Кроме того, баскетболисты на колясках успешно выступают и на международных соревнованиях. «Совсем недавно были соревнования «Евролига-3». В марте 2017 года ездили в Англию, в Манчестер и заняли третье место», – сказал он. Тренер также отметил, что большая часть команды сегодня будет смотреть матч Кубка конфедераций на «Казань-Арене».

Напомним, Оргкомитет «Россия-2018» ранее сообщал о том, что многодетные семьи, воспитанники детских домов и люди с инвалидностью получат возможность бесплатно посетить матчи Кубка конфедераций-2017. Отмечалось, что решение о бесплатной раздаче было принято по согласованию с ФИФА в рамках социальной программы.